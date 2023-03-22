Захисники України поранили п'ятьох супротивників, зазначили у ДПСУ.

У ніч на середу, 22 березня, українські прикордонники відбили ворожий штурм у місті Бахмут Донецької області.

Про це повідомляє Держприкордонслужба. "Минулої ночі група "вагнерівців" намагалися прорвати оборону наших позицій в Бахмуті та в черговий раз зазнали поразки", - йдеться у повідомленні.

Українські прикордонники відкрили вогонь зі стрілецької зброї та витіснили супротивника: п'ять - поранено, одного - ліквідовано.

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Генштаб ЗСУ вранці 22 березня повідомив, що захисники нашої держави відбили понад 110 ворожих атак на Донбасі. Супротивники вели наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському, Шахтарському, Мар’їнському та Лиманському напрямках.

Вже тривалий час йдуть бої за Бахмут. Супротивник зазнає серйозних втрати. Втрати росіян в Україні на сьогоднійшній день вже становлять приблизно 167 490 ворогів.

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