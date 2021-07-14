З початку сьогоднішньої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил двоє українських військовослужбовців дістали поранення внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань.
Про це йдеться у вечірньому зведенні на сторінці ООС у Facebook.
Після надання медичної допомоги на місці військових госпіталізували, стан одного пораненого - задовільний, іншого - тяжкий.
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Загалом від початку цієї доби зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань. Російські найманці обстрювали позиції українських військових біля населених пунктів Луганське, Піски, Світлодарськ, Водяне, Красногорівка, Новоолександрівка, Старогнатівка. Противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, протитанкові й інші типи гранатометів, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю. Крім того, у напрямку Новогригорівки незаконні збройні формування застосували артилерію калібру 122 мм.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
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