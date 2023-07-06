Загальний залп "Калібрів" міг досягати 36 одиниць.

У ніч на 6 липня Росія задіяла під час масованої атаки на Україну щонайменше 6 ракетоносіїв із загальним залпом у 36 ракет. Три з яких надводні, ще три – підводні.

Як заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, "Калібри" здатні долати значні відстані, тому небезпечні для всієї України.

"На вечір сконцентрувалися 4 ракетоносії, було очевидно, що ворог готується. Вночі ворог збільшив кількість ракетоносіїв – на даному етапі і протягом нічної атаки було задіяно щонайменше 6 ракетоносіїв – 3 надводних і 3 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" до 36 одиниць", – зазначила Гуменюк.

Коментуючи атаку на Львів, Гуменюк додала, що "Калібри" небезпечні для усіх областей України, адже здатні долати великі відстані, а руйнівні наслідки можуть бути як від прямого влучання, так внаслідок збиття ракети.

"З досвіду можемо зазначити, що такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбуваються збиття, і уламки також можуть нашкодити. Тому ми завжди наголошуємо, що навіть якщо ви дуже вірите в нашу ППО, необхідно переходити в укриття обов'язково, в якій би частині України ви не знаходились", – наголосила Гуменюк.

Ракетна атака на Україну 6 липня

В ніч на 6 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Україні. Ворог здійснив пуски ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

У Львові декілька разів лунали вибухи. Згодом стало відомо, що у житловий будинок влучили уламки російської ракети. Раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки у Львові пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Внаслідок російського ракетного обстрілу Львова пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Загинуло четверо людей.

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