Мер заявив, що продовжується рятувальна операція.

В ніч на 6 липня російські окупанти здійснили найбільшу атаку на цивільну інфраструктуру Львова за час повномасштабної війни.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий, внаслідок ракетної атаки росіян є постраждалі та загиблі. Крім того, зруйновано понад 50 помешкань.

"Сьогодні Львів зазнав однієї з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру. Є загиблі та поранені. Наразі тіла трьох людей забрали з-під завалів. Надзвичайними ще працюють, ймовірно, будуть ще загиблі. Близько восьми поранених перебувають у медичних установах. Дуже великі руйнації - зруйновано більше 50 помешкань", - зазначив мер.

Садовий додав, що будинкам просто зносило дахи, пошкоджено офісний комплекс, гуртожиток університету "Львівська політехніка". Втім, мер пообіцяв відновити усі пошкоджені будівлі найближчим часом. Найсумніше, що загинули люди.

"Ситуація складна. Хочу подякувати усім службам. Якщо оцінювати у грошах, то це десятки мільйонів гривень", - додав Садовий.

Удар по Львову 6 липня

Вночі в четвер, 6 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Україні. Ворог здійснив пуски ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. У Львові декілька разів лунали вибухи. У Повітряних силах повідомляли про роботу в області сил ППО.

Згодом стало відомо, що у житловий будинок влучили уламки російської ракети. Раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки у Львові пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо, є поранені.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий, одну людину у важкому стані забрала "швидка". Дані щодо кількості поранених уточнюються.

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