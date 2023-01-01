У приміщені місцевої школи розгорнуто "польовий шпиталь", де лікуються близько 100 військовослужбовців окупаційних військ.

У Первомайську на Луганщині окупанти перетворили на шпиталь пологовий будинок, де лікуються поранені "вагнерівці".

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, ворог продовжує використовувати цивільні заклади для потреб лікування озброєних російських окупантів.

Так, у місті Первомайськ Алчевського району Луганської області у приміщенні полового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК "Вагнер".

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Також сказано, що у приміщені місцевої школи розгорнуто "польовий шпиталь", де лікуються близько 100 військовослужбовців окупаційних військ.

Війна в Україні: як ЗСУ двохсотять "вагнерівців"

Станом на 1 січня 2023 року загальні бойові втрати противника склали близько 106 тис. 720 осіб.

Найманці ПВК "Вагнер" активно штурмують Бахмут. Тільки минулої доби ЗСУ "задвохсотили" понад 170 окупантів під Бахмутом. Ще близько 200 росіян отримали поранення.

Крім того, ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями. Роспропаганда подала це як вшанування пам'ятів "героїв".

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