Противник вирішив відсидітись у напівзруйнованій споруді.

Українські війська показали відео чергового удару по російських силах на Бахмутському напрямку, де ворог протягом останніх місяців зазнає чи не найбільших втрат з усіх ділянок фронту.

Так, днями аеророзвідка прикордонного підрозділу виявила переміщення групи ворожої піхоти на околицях Бахмута, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Противник вирішив відсидітись у напівзруйнованій споруді.

За координатами перебування стрільців російсько-окупаційних військ прикордонники-мінометники відправили кілька десятків осколково-фугасних мін. У результаті вогневого нальоту місце укриття ворога зруйновано, а з ним знищено два окупантів, ще три поранено.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

Ввечері 27 травня Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога за попередню добу, зауваживши, що у зв'язку з надходженням розвідувальних даних виникла потреба коригування деяких позицій. Відтак, за уточненою інформацією, з 24 лютого 2022 року і дотепер було знищено 3794, а не 3799 ворожих танків. Бойових броньованих машин ворог втратив на 7 більше – 7449 замість 7442 одиниць.

Зокрема, Авіація Сил оборони України за 27 травня завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ, а також три - по зенітно-ракетних комплексах РФ.

Крім того, українські бійці з повітря знищили черговий новітній російський танк Т-90М "Прорив". Для цього бійцям знадобилося два вильоти безпілотника та сім боєприпасів. Т-90М "Прорив" вважається найсучаснішим і найдорожчим російським танком. Його вартість становить близько 4,5 мільйона доларів.

За словами президента США Джо Байдена, тільки у боях за місто Бахмут на Донеччині Росія втратила близько 100 тисяч осіб особового складу.

Бійці ЗСУ підтверджують, що атаки рашистів у Бахмуті обходяться їм дорогою ціною - усі поля та вулиці вкриті тілами мертвих загарбників.

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