За цей час російські окупанти не збільшили, однак і не зменшили тиск на місто.

Російські окупанти на тлі успішних контратак ЗСУ на Бахмутському напрямку мають невеликі успіхи у просуванні в самому місті. Однак інтенсивність боїв настільки велика, що всі довколишні поля та околиці населеного пункту вкриті тілами російських загарбників, розповів в ефірі телемарафону командир самохідної артилерійської батареї 30-ї окремої механізованої бригади Андрій Свирида ("Уж").

"Частково (противник - ред.) зайняв невеликі будинки у Бахмуті, але просування дуже повільне. При цьому, ворог витрачає велику кількість живої сили. Ми це реально спостерігаємо, тому що поля та околиці усіяні тілами (загарбників - ред.), - розповів Свирида.

За цей час російські окупанти не збільшили, однак і не зменшили тиск на місто. "Щодня відправляють десятки, сотні штурмових груп...", - додав захисник.

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Також боєць вказав на новий підхід росіян до застосування боєприпасів. Зокрема, військовослужбовець зауважив, що відтепер РФ не у такій кількості "засипає" позиції ЗСУ снарядами.

"У противника менша кількість боєприпасів, але він підходить більш правильно: він починає не засипати боєприпасами територію, а відправляє БПЛА, і вже під корегування певна кількість боєприпасів починає знищувати або руйнувати", - пояснив боєць.

Ситуація у Бахмуті - головне

Інститут вивчення війни констатував, що ЗСУ перехопили тактичну ініціативу і домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута в ході контратак 18 травня.

Того дня ворог переходив у наступ і намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат і не зміг виконати свої завдання. На окремих ділянках наші війська просунулися на 1 км.

Контратаки ЗСУ, ймовірно, зменшують для росіян шанси успішно відбити контрнаступ, що насувається, зазначив вранці 17 травня Інститут вивчення війни.

За словами українського бійця з підрозділу ССО "Грім", ворог тримається за свої позиції до останнього, нерідко противник сам влаштовує криваві провокації.

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