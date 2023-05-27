Вже тривалий час зберігаються високі темпи знищення російської артилерії.

За останню добу українські бійці ліквідували близько 480 російських окупантів. Загалом з початку вторгнення російські втрати орієнтовно склали вже 206 200 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вчорашній день виявився вдалим для українських бійців і в контексті знищення ворожої техніки. Так, вже тривалий час зберігаються високі темпи знищення російської артилерії: плюс 22 одиниці за добу, а в цілому вже 3406 одиниць.

За іншою номенклатурою демілітаризація російської армії вчора виглядала так:

Відео дня

знищено 3 танки (загалом - 3799),

7 бойових броньованих машин (7442),

2 одиниці РСЗВ (572),

1 установка ППО (329),

31 БПЛА оперативно-тактичного рівня (2941),

10 крилатих ракет (1025),

11 автомобілів та автоцистерн (6172),

3 одиниці спеціальної техніки (449).

Таким чином, вчора у росіян не було втрат тільки в літаках, вертольотах і кораблях. Решта видів озброєнь знову пішли в мінус.

Ситуація на фронті

За минулу добу російські війська здійснили 25 спроб атакувати українські позиції. Тобто ситуація на фронті виглядає більш спокійною, ніж ще місяць тому. Але атаки розосереджені відразу на п'яти оперативних напрямках – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

Вранці 27 травня головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний опублікував у своїх соцмережах ролик, який досить прямо натякає на близький початок усіма очікуваного українського контрнаступу. На опублікованих кадрах українські воїни готуються до битви, вимовляючи бойову молитву.

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