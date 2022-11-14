Це пов'язане з тим, що Збройні сили України до цього методично знищували склади окупантів.

На звільнених територіях Миколаївської та Херсонської областей не було такої ж великої кількості військових трофеїв, як це було під час контрнаступу в Харківській області.

Як повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону, це пов'язане з тим, що Збройні сили України до цього методично знищували склади окупантів.

"Дуже багато складів з боєприпасами нами було знищено під час просування нашого, тому що наші контрнаступальні дії і полягали у тому, що, навіть перебуваючи на більш-менш стійких позиціях без руху вперед, ми продовжували нищити запаси і резерви ворога, які у нього були у тилових районах, коли ворог почав так стрімко відступати, не знайшлось тих запасів, як на Харківщині, оскільки ми досить потужно вкривали вогнем", – сказала вона.

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Також Гуменюк зазначила, що не можна говорити про якесь уповільнення чи зупинку контрнаступальних дій на півдні.

"Не можна говорити про якесь уповільнення чи зупинку. Це дуже простецький погляд на стан справ, що дійшли до правого берегу і зупинилися. Насправді, робота триває, триває бойова робота, триває спротив, в тому числі і протидія Сил оборони, оскільки ворог, розташований на лівому березі, зрозуміло, що продовжує свої атаки, і цієї ночі було атаковано в тому числі славнозвісну Чорнобаївку, де вони намагаються добити те, що не вивезли, що не змогли забрати", – сказала вона.

Звільнення півдня України від російських окупантів

11 листопада 2022 року українській військові офіційно звільнили від окупантів Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни Росії проти України.

Станом на 13 листопада, з початку минулого тижня на правому березі Дніпра було деокуповано 179 населених пунктів на півдні України. У звільнених населених пунктах наразі проводяться стабілізаційні заходи.

Водночас вранці 14 листопада президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон. Тоді ж у Херсоні офіційно підняли український прапор.

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