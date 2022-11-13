Цивільному населенню дозволять повернутися на деокуповану територію, коли там буде безпечно і відновлять всі необхідні умови для життя.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов пояснив, скільки триватимуть стабілізаційні заходи у населених пунктах на правому березі Дніпра, які були деокуповані цього тижня.

"Те, що стосується звільненої території, дійсно, є на сьогодні ризик для перебування цивільного населення. На кожному квадратному метрі треба провести дослідження і розуміти, що там немає вибухових пристроїв. Це складна робота. Для того, щоб зберігати життя цивільного населення, велике прохання, не поспішати повертатися додому. Обов’язково повернуться всі, хто має бажання повернутися, але потрібно невеликий час почекати", - сказав Данілов в ефірі інформаційного телемарафону.

Він наголосив, що відповідні служби цілодобово працюють над тим, щоб прискорити процес обстеження та розмінування деокупованої території.

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"Ворог зробив дуже велике замінування цієї території. На додаток, ми не виключаємо, що є фугаси, які залишаються на цій території", - додав Данілов.

За його словами, це буде поступовий процес.

"Як тільки ми будемо розуміти, що там 100% безпечна ситуація, цивільному населенню буде дозволено повертатися до своїх домівок. Але маємо розуміння, що до того треба дати всі необхідні умови для життя – це світло, це вода, це інтернет, це засоби зв’язку",- підсумував Данілов.

Війна в Україні: звільнення Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада у Херсон, що був окупований в перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові.

Сьогодні, 13 листопада, в ОК "Південь" повідомили, що з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області.

У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. За два дні після деокупації у Херсоні знешкоджено близько 2 тис. вибухонебезпечних предметів, розміновано понад 40 гектарів території.

Крім того, в ОК "Південь" попередили громадян про можливу присутність ворожих диверсійних груп на деокупованих територіях у південних областях України. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів звільненої Херсонщини евакуюватися через високу ймовірність ворожих обстрілів.

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