Лише за минулу добу агресор втратив близько 800 солдатыв та десятки одиниць техники.

За минулу добу українські захисники ліквідували 800 окупантів і наразі втрати росіян у війні проти України наближаються до 310 тисяч осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 309520 (+800 за минулу добу) осіб", - зазначено у повідомленні.

Також за минулу добу знищено до півсотні одиниць ворожої техники. Загалом російські втрати зросли до таких показників:

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танків - до 5317 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ до 10017 (+3) одиниць,

артилерійських систем – 7489 (+14) одиниць,

РСЗВ – до 877 (+2) одиниць,

засобів ППО ‒ до 578 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – до 5595 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн – до 9876 (+23) одиниць,

спеціальної техніки ‒ до 1060 (+1).

Крім того, на поточний момент знищено 322 російські військові літаки, 324 гелікоптери, 20 кораблів/катерів та один підводний човен.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведенні Генштабу повідомлялось, що минулої доби авіація Сил оборони України завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Також Генштаб інформував, що вночі росіяни завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА, з яких наша ППО знищила 4.

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