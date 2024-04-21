Противники можуть спробувати скористатися обмеженим вікном можливостей до прибуття в українську державу допомоги від Штатів, вважають західні аналітики.

Поки нова допомога США Україні не буде надано, українській державі загрожують невдачі на фронті.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), ситуація на фронті може продовжити погіршуватися, особливо якщо російські окупанти посилять атаки, щоб скористатися обмеженим вікном можливостей до прибуття американської допомоги.

"Українські сили можуть зазнати додаткових невдач найближчими тижнями, чекаючи на безпекову допомогу США, яка дасть змогу Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть стримати нинішній російський наступ, якщо поновлена допомога США надійде швидко", - наголошується у свіжому звіті Інституту.

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Аналітики вважають, що, найімовірніше, нова допомога від США не почне впливати на ситуацію на фронті протягом кількох тижнів.

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Росіяни змогли трохи просунутися на фронті на тлі відсутності допомоги Україні з боку США. У ISW повідомляли, що українцям не вистачало артилерії.

20 квітня у Штатах Палата представників (нижня палата Конгресу) підтримала проект закону, в якому на допомогу нашій країні у сфері безпеки передбачено десятки мільярдів доларів. Сенат США допомогу Україні може підтримати наступного тижня. Потім документ має підписати американський президент Джо Байден.

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