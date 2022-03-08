З них орієнтовно 1,7 тисяч - іноземні студенти.

З міста Суми евакуйовано вже близько 3,5 тисяч людей. Про це під час телемарафону розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Близько 3,5 тисяч людей на даний момент покинули місто Суми. Це десь 1 тисяча 700 іноземних студенів і приблизно така ж кількість місцевих мешканців", - зазначив він.

Живицький додав, що люди дуже налякані.

"Особливо, вчорашнім бомбардуванням житлових кварталів в місті Суми. В сюжеті прозвучало, що загинуло дві дитини. На жаль, сьогодні під завалами знайшли тіло ще однієї дитини", - сказав він.

Крім того, Живицький розповів, що багато людей виїхали з Сум власними автомобілями.

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