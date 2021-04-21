Втрат серед українських захисників немає.

З початку доби російські окупанти шість разів обстріляли позиції Збройних сил України в окремих районах Донецької і Луганської областей з різного озброєння, в тому числі мінометів, гранатометів і кулеметів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.

Читайте такожПутін пригрозив іншим країнам: пошкодують так, як давно не шкодували"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - наголошується у зведенні.

Зокрема, неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти використали міномети 120-го калібру, а біля Шумів та Первомайська - міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу селища Новгородське вони відкривали вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам'янки - зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає, йдеться у зведенні.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

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Автор: Віталій Саєнко