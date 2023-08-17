Шляхи постачання наразі перевантажені, що уповільнює й ускладнює логістику.

Окупований півострів Крим все більше перетворюється на острів у логістичному сенсі.

"Тому що ускладнена та уповільнена логістика. Але залишаються ще шляхи, за якими вона може буде здійснена. Та вона перенавантажена на тих шляхах, тому що для військових потреб використовують ті самі напрямки, що і для цивільних. Тобто, постачання на сам півострів для мирних мешканців теж здійснюється тими самими трасами, які більш-менш можуть функціонувати. Ми говоримо про материкову частину. Насправді мости намагаються ремонтувати. І той великий, яким вони так пишалися, і ті поменше, які їм так потрібні", - сказала в ефірі телемарафону "Єдині новини" керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Окупанти намагаються організовувати ремонтні бригади, але це відбувається дуже важко, оскільки люди розуміють небезпеку подібних дій. У зв'язку з цим на роботу їх доводиться заганяти фактично під дулом автоматів.

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"Якщо туди вже поцілили, то це зона досягання зброї Сил оборони. А це означає, що і понтонні переправи, як альтернативні, там теж не в абсолютній безпеці", - пояснила вона.

Керівник прес-центру звернула увагу й на останні обстріли півдня. Гуменюк закликала мешканців прибережних населених пунктів обов'язково потурбуватися про власну безпеку і виїхати, якщо є така можливість.

Звільнення Криму

Наприкінці липня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував, що ЗСУ скоро будуть на території півострова. Експерти також переконані, що цей час наближається.

За даними ГУР українські громадяни, проукраїнськи налаштовані люди в Криму, які чекають на повернення законної влади, радіють звукам вибухів, бо це є сигналом про деокупацію.

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