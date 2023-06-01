Така дія Києва призведе до порушення домовленостей з союзниками.

Україна не може вдаватися до повітряних атак на пункти дислокацій оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" на території Росії.

Як заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі "Укрінформу", такий крок порушив б зобов’язання перед міжнародними партнерами, яке взяв на себе Київ.

"Ми не атакуємо цілі на території Росії. Як каже керівництво держави, є стратегія – ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають", - сказав Ігнат.

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Однак при пуску відповідних ракет з меж тимчасово окупованих території, Україна може атакувати пункти дислокації усім наявним озброєнням.

Також Ігнат відзначив, що у Російської Федерації спостерігається дефіцит ракет "Іскандер". Якби було навпаки – то кількість атак саме цим типом озброєння була б значно більшою.

"Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", - додав речник.

Атаки Росії "Іскандерами" на Україну: що відомо з актуального

У ніч з 28 на 29 травня росіяни з Північного напрямку атакували територію України 11-ма ракетами "Іскандер". Згідно з повідомленням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, усі вони були знищені силами ППО.

Нещодавно стало відомо, що армія Білорусі приступила до навчань щодо опанування ОТРК "Іскандер". Як розповіли у військовому відомстві РБ, солдати повинні відпрацювати "питання підготовки та ведення бойових дій".

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