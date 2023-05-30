Саме такі ракетні комплекси завдавали удару по Києву вдень 29 травня.

Армія Білорусі приступила до навчань, в рамках яких відпрацьовуватимуть завдання ракетних ударів російськими оперативно-тактичними комплексами "Іскандер-М". Про це повідомляє прес-служба Міноборони Білорусі.

"У рамках контрольного заняття з управління ракетними ударами підрозділи ракетних військ Збройних Сил приступили до виконання навчально-бойових завдань. У контрольному занятті бере участь підрозділ ракетних військ Збройних Сил, оснащений оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-М", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли у військовому відомстві, ракетники повинні відпрацювати "питання підготовки та ведення бойових дій". Зокрема білоруси тренуються готувати і безпосередньо зававати ракетні удари "як у звичайному, так і спеціальному спорядженні".

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Що таке "Іскандер-М"?

"Іскандер" - це сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів, призначених для завдання ударів по високопріоритетних наземних цілях противника, в тому числі системах ППО і ПРО на відстані до 500 км.

"Іскандер-М" - це один з різновидів такого комплексу, який оснащено, як вважається, вдосконаленими ракетами, нібито здатними долати ешелоновану систему ППО противника. Це досягається за рахунок вміння ракети викидати цілі-пастки, що відволікають системи ППО, а також вміння маневрувати на всіх ділянках траєкторії.

Вдень 29 травня Росія атакувала Київ 11 ракетами "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Як заявили в Повітряних силах ЗСУ, всі ці ракети було успішно збито українською ППО.

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