Генеральний секретар НАТО вкотре наголосив, що у випадку застосування навіть малопотужної ядерної зброї, Росія зіткнеться з тяжкими наслідками.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що застосування Росією ядерної зброї проти України свідчитиме про перетин важливої лінії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі після завершення дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Будуть тяжкі наслідки, якщо Росія застосує ядерне озброєння або будь-який вид ядерної зброї проти України. Це те, про що Росія знає. НАТО і союзники передають це Росії різними способами. Ми не збираємось говорити, як точно ми відреагуємо, звичайно, це фундаментально змінить характер конфлікту. Це означатиме, що дуже важлива лінія була перейдена. Навіть будь-яке застосування малопотужної ядерної зброї буде дуже серйозною справою, що фундаментально змінить характер війни в Україні. І звичайно, це матиме наслідки. Росія знає, що будуть наслідки", - сказав Столтенберг.

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Ядерні погрози РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Росія знає про тяжкі наслідки в разі застосування ядерної зброї.

24 вересня віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз президента РФ про можливість застосування ядерної зброї. За словами Борреля, війна досягла "небезпечного моменту".

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту діяти на випередження і не дозволити Росії реалізувати її катастрофічні сценарії. Президент закликав вживати превентивних заходів до Росії, яка здійснює ядерний шантаж. Також Столтенберг заявив, що ядерні погрози Путіна не зупинять НАТО від підтримки України у звільненні її територій.

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