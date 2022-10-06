Президент Володимир Зеленський переконаний, що Північноатлантичний альянс має вживати превентивних заходів, щоб зупинити Росію від небезпечних дій.

НАТО має запобігати застосуванню Росією ядерної зброї.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання після виступу в австралійському Інституті Лоуї.

Говорячи про ймовірність застосування Росією ядерної зброї, Зеленський зазначив, що на це важко відповісти, бо російська влада контролює не все, що відбувається РФ.

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"Так само вони не все контролюють, що в них відбувається на полі бою - вони хотіли захопити нас за три дні. Вони не розуміють, за що хапатися: чи завойовувати, чи атакувати, чи красти унітази. Те, що вони мародерствували, вбивали, гвалтували людей, - те саме у них відбувається і в їхній політиці. І те саме відбувається в їх економіці. Дуже багата держава і бідні люди", - сказав він.

Президент України вважає, що "НАТО має унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї".

За його словами, необхідні "превентивні удари, щоб вони знали, що з них буде, якщо вони застосують" ядерну зброю.

"А не навпаки - чекати ядерних ударів Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, то ось тримай від нас", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що НАТО має переглянути підходи до черговості "застосування свого тиску".

Ядерні погрози Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Росія знає про тяжкі наслідки в разі застосування ядерної зброї.

24 вересня віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз президента РФ про можливість застосування ядерної зброї. За словами Борреля, війна досягла "небезпечного моменту".

28 вересня Зеленський закликав світову спільноту діяти на випередження і не дозволити Росії реалізувати її катастрофічні сценарії. Президент закликав вживати превентивних заходів до Росії, яка здійснює ядерний шантаж.

30 вересня Столтенберг заявив, що ядерні погрози Путіна не зупинять НАТО від підтримки України у звільненні її територій.

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