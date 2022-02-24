У Генштабі ЗСУ заявили, що противник несе втрати

Українські військові збили п'ять літаків і вертоліт агресорів. Противник несе втрати.

Про це повідомляє прес-центр Генерального штабу Збройних Сил України.

"За інформацією командування Об'єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, в районі проведення ОС збиті 5 літаків і вертоліт агресорів. Об'єднані сили дають гідну відсіч Збройним силам РФ. Військові підрозділи у своїх позиціях. Противник несе втрати", - йдеться в повідомленні.

Українців закликали зберігати спокій.

Напад Росії на Україну - що відомо

Президент Росії Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст прогриміли вибухи.

Незабаром президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив про введення воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України в районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об'єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" і "ДНР". РФ також вирішила ввести в псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.

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