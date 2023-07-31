Як сказав президент України, Путін є неадекватною людиною і радикально налаштований на знищення людей в Україні.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російський флот президента РФ Володимира Путіна не може висадитися в українських портах з метою окупації, бо буде увесь потоплений.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю бразильському мовнику Globo.

Зеленський сказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив блокувати експорт українського зерна для знищення конкуренції і заробляння коштів на продажі зерна через Росію.

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Президент України додав, що таким чином РФ спричинює збільшення ціни на товар, який стає "ексклюзивом на крові".

"Чи це адекватно, що людина стріляє по портах? Давайте просто поговоримо про це. Тобто, він не може окупувати ці порти. Тобто це не воєнні дії. Це навіть не про війну. Тобто він не може висадитися в нас в портах. Неможливо. У нього немає спроможності. Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас так близько. І він це прекрасно знає і орієнтується. Він не може окупувати. Це не військова ціль. Він стріляє по Одесі, по портах і по історичному центру", - наголосив Зеленський.

У цьому зв'язку, президент України радить усім відповісти на запитання, а для чого Путін це робить, бо, як підкреслив Зеленський, це російський тероризм, щоб тероризувати населення.

Зеленський сказав, що Путін є неадекватною людиною разом з оточенням, і радикально налаштований на знищення людей в Україні.

Вихід РФ із зернової угоди

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Росія офіційно заявила про вихід із зернової угоди, яка передбачала експорт українського зерна Чорним морем.

Після цього російські військові розпочали ракетно-дронові удари проти портової інфраструктури України та зернових сховищ. Також РФ оголосила, що збирається топити цивільні судна, які направляються до українських портів через Чорне море, з посиланням на те, що ці судна перевозять зброю та боєприпаси.

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