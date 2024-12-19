Зеленський про миротворців в Україні: Маємо позитивні сигнали від деяких лідерів

Президент зауважив, що ініціативу миротворчих місій просуває французький лідер Еммануель Макрон.

Під час зустрічей у Брюсселі обговорювали ідею розміщення в Україні миротворчої місії. Є позитив від деяких лідерів щодо цього кроку, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів, передає "Європравда"

Президент зауважив, що наразі тривають консультації щодо ймовірних миротворчих місій. У чому допомагає президент Франції Еммануель Макрон.

"Ми проговорювали з Еммануелем його давнішню ідею. Ми підтримуємо ідею посилення України. Еммануель мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів", - сказав Зеленський.

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Водночас президент не став коментувати можливий формат місії, пояснивши, що це "сенситивне питання". Зеленський додав, що "тут питання деталей і ми обговорюємо ці деталі".

Введення миротворців: що відомо

У Європі тривають дискусії про можливе введення миротворців на лінію розмежування між Україною та РФ в разі домовленості про закінчення бойових дій.

Зокрема Німеччина оголосила про свою готовність відправити миротворчий контингент до України. Але лише у тому випадку, якщо відповідний мандат має бути прийнятий і Україною, і Росією.

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