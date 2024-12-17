Відповідний мандат має бути прийнятий і Україною, і Росією.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна, ймовірно, відіграватиме певну роль у забезпеченні майбутньої угоди про припинення вогню між Росією та Україною, зокрема, у питанні стосовно розміщення миротворців.

Пісторіус, якого цитує Reuters, уточнив, що поки що занадто рано приймати рішення про присутність західних військ в Україні, оскільки жодні переговори ще не ведуться.

"Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західне співтовариство, партнери по НАТО, потенційно Організація Об'єднаних Націй і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як можна забезпечити такий мир, таке припинення вогню. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відігравала б тут певну роль", - зазначив німецький міністр.

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За його словами, він поки не може вказати, що передбачатиме така роль, оскільки це залежатиме від умов та моделі припинення вогню, а також потенційного мандату для миротворчої місії.

Пісторіус наголосив, що відповідний мандат має бути прийнятий і Україною, і Росією.

"З моєї відповіді ви можете сказати, що питань зараз набагато більше, ніж відповідей. І тому я не можу дати вам вичерпної відповіді", - підсумував він.

Західні миротворці в Україні

Нещодавно у Польщі виключили відправку військ в Україну в рамках європейської місії. Прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив, що хоче покласти край спекуляціям на цю тему. Водночас міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав умову, за якої він готовий буде направити війська в Україну.

Politico пише, що Зеленський у Брюсселі обговорить із лідерами НАТО і ЄС відправку миротворців в Україну.

При цьому ексрадник держсекретаря США Метью Брайза заявив, що кожна країна НАТО може відправити свої миротворчі війська до України без дозволу всього Альянсу. Він також наголошує, це відповідне питання має вирішувати Київ, оскільки тільки Україна вирішує, кого пустити на свою територію.

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