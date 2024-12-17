Для проведення операції потрібен мандат ООН.

У Таллінні наразі відбувається зустріч лідерів країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF). Високопосадовці обговорюють посилення контролю за російськими суднами в Балтиці і можливість миротворчої операції в Україні. Як пише Yle, питання відправки миротворців в Україні порушується й на інших зустрічах європейський лідерів.

"Ще до настання миру необхідно чітко сказати, що не можна виключати жодного варіанту", - зазначив журналістам міністр оборони Естонії Ханно Певкур перед початком зустрічі.

На його думку, Захід має допомогти Києву гарантувати мир доти, доки Україна не є членом НАТО. Водночас командувач Сил оборони Естонії Андрус Меріло додав, що Україна має бути забезпечена зброєю, щоб бути максимально сильною до початку можливих переговорів.

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Цю позицію підтримав і президент Фінляндії Александер Стубб. Однак при цьому він відмовився коментувати безпосередньо можливу миротворчу операцію, однак застерігає від того, щоб випереджати події. Стубб нагадав, що для проведення операції потрібен мандат ООН.

Країни Балтії, Північні країни та Велика Британія також занепокоєні через гібридні атаки в Балтійському морі. У понеділок країни JEF домовились розпочати боротьбу з тіньовим флотом, який перевозить російську сировину в обхід санкцій. Представників суден будуть допитувати і вимагати підтвердження страхування під час плавання в Ла-Манші, Данських протоках або Фінській затоці. Долю суден, які ігноруватимуть запити, країни вирішуватимуть спільно.

Як відомо, Об’єднані експедиційні сили (JEF) – група із десяти країн, які співпрацюють у галузі оборони. Туди входять Данія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Естонія та Велика Британія.

Миротворці в Україні

Нещодавно у Польщі виключили відправку військ в Україну в рамках європейської місії, тоді як міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав умову, за якої він готовий буде направити війська в Україну.

Politico пише, що президент Володимир Зеленський у Брюсселі обговорить із лідерами НАТО і ЄС відправку миротворців в Україну.

При цьому ексрадник держсекретаря США Метью Брайза заявив, що кожна країна НАТО може відправити свої миротворчі війська до України без дозволу всього Альянсу. Він також наголошує, це відповідне питання має вирішувати Київ, оскільки тільки Україна вирішує, кого пустити на свою територію.

У Німеччині ж коментують поки стримано й радять дочекатись перемовин та режиму припинення війни.

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