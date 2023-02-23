Також пролунав гімн України.

В окупованому Криму на радіостанціях прозвучало звернення глави української розвідки Кирила Буданова.

Як пише РИА новости, звернення включили в ефірі Радіо "Супутник у Криму" та радіостанції "Віра". "Крим, Донбас і весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника України, де б вони не ховалися. Всім патріотам: час діяти настав! Чекайте. Ми йдемо до вас", - каже Буданов.

Росіяни кажуть, що проблема торкнулася обладнання, що готує сигнал для передачі на частотах FM.

Відео дня

"23 лютого на хвилях радіо "Супутник в Криму" і радіо "Віра", в ряді районів півострова - Алушта, Білогірськ, Джанкой, Судак - передавалося звернення начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова і гімну України. Інформація надійшла в тому числі і від небайдужих жителів півострова і з Центру управління регіоном", - йдеться в повідомленні.

Злом російських радіостанцій

Як відомо, вчора в ряді російських міст на радіо оголосили про загрозу ракетного удару. "Тривога" звучала в Бєлгороді, Старому Осколі, Уфі, Новоуральську, Підмосков'ї, Воронежі і Казані. У МНС спочатку заявили про технічний збій, а потім про хакерську атаку.

У серпні українські хакери включили в ефірі радіостанції "Крим" гімн України.

На початку повномасштабної вонйи міжнародна група хакерів Anonymous зламала державні телеканали РФ.

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