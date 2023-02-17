Вторгнення в Україну і звірства окупантів відкрили очі багатьом кримчанам.

Після 9 років окупації і особливо на тлі військових невдач Росії в Україні настрої в окупованому Криму почали змінюватися. Там вже морально готуються до деокупації півострова. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "АрмияInform".

За його словами, українські спецслужби ретельно відстежують динаміку настроїв населення на півострові і бачать зміни.

"Ми можемо констатувати, що широкомасштабна війна Росії проти України і пов'язані з нею події на території півострова породили розуміння, що бойові дії можуть бути і в Криму — це цілком реальний сценарій розвитку подій", – заявив Скібіцький.

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У ГУР вважають, що ставлення до Москви змінюється не тільки у тих, чию сім'ю прямо торкнулася війна на материковій частині України, але навіть у симпатиків російського режиму. Особливо після скоєних росіянами звірств.

"Подивіться, як складається доля зрадників, які схилилися двоголовому, спокусившись рубльовою зарплатою та іншими обіцянками безхмарного життя: когось вислали служити Путіну на морозні задвірки так званої імперії, когось відправили воювати проти України, де їх чекає неминуча смерть",-зазначив Скібіцький.

У ГУР зазначають, що прихильникам Росії в Криму краще почати пакувати валізи вже зараз, оскільки "як показує практика, так званий Керченський міст не надто міцний".

Перспектива деокупації Криму

Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що звільнення Криму є однією з необхідних умов для встановлення міцного миру з Росією.

На думку військового експерта Романа Світана, Україна зайде до Криму вже до кінця цього року. Залежно від того, чи надасть Захід далекобійні ракети, це може бути як швидка військова операція, так і тривала кампанія.

При цьому на Заході побоюються реакції Путіна на звільнення Криму. Так, в США віддають перевагу, щоб Україна спершу звільнила Донбас, і тільки потім Крим.

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