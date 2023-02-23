У Криму невідомі партизани почали знищувати військово-транспортну інфраструктуру.

В окупованому Криму вибух невідомого предмета пошкодив залізничне полотно біля села Поштове недалеко від Сімферополя. Про це повідомляє видання Baza.

"У Криму підірвали частину залізниці. (...) Через пошкодження рух на гілці зупинили. Всього було затримано три потяга", - йдеться в повідомленні.

Як пише ТАСС, окупаційна влада визнає факт пошкодження залізниці, але причину не називає. На місце відправлені аварійні бригади, які повинні усунути пошкодження протягом декількох годин

Відео дня

Пасажирів поїздів, які через пошкодження дороги не можуть дістатися до вокзалу, вирішили довезти автобусами.

Ситуація в Криму - останні новини

Вранці 23 лютого на радіостанціях окупованого Криму прозвучало звернення глави військової розвідки України Кирила Буданова. У ньому він пообіцяв, що Крим, Донбас і весь південь України скоро повернуться додому, а всі зрадники понесуть покарання.

Тим часом у Криму значно погіршилася криміногенна обстановка. Причиною стала поява екс-ув'язнених, які воювали у складі так званої ПВК "Вагнер" і були амністовані після завершення контракту.

На думку американського відставного генерала Бена Ходжеса, за умови поставок всієї необхідної зброї, насамперед ракет дальнього радіусу дії, Україна здатна звільнити Крим вже до кінця літа. А деокупація Донбасу можлива в наступному році або навіть раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: