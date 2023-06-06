На фронті спостерігається очевидна активізація боїв, що вже відбилося на російських втратах – вони різко зросли.

Добові втрати російської армії в Україні різко зросли. За минулу добу окупанти втратили вбитими близько 800 осіб, хоча ще днем раніше їх було близько 400. Загалом з початку вторгнення росіяни втратили вже близько 211 тисяч 150 своїх солдатів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також дещо підросли ворожі втрати в бойовій техніці. Так, за добу силами української армії знищено:

12 танків (всього ‒ 3860),

20 бойових броньованих машин (7543),

36 одиниць артилерії (3603),

6 реактивних систем залпового вогню (590),

2 установки ППО (351),

1 вертоліт (299),

23 БПЛА оперативно-тактичного рівня (3212),

35 крилатих ракет (1171),

20 автомобілів та автоцистерн (6332),

5 одиниць спеціальної техніки (489).

Ситуація на фронті - останні новини

На фронті помітно активізувався російський агресор. За даними Генштабу, за останню добу росіяни зробили не менше 40 атак на кількох напрямках фронту. Зокрема ворог почав атакувати на Шахтарському напрямку, де активних боїв не було з лютого.

Відео дня

Минулої ночі росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, в результаті чого почалося неконтрольоване скидання води з Каховського водосховища. До теперішнього моменту відзначаються підтоплення безлічі населених пунктів нижче за течією Дніпра.

Вас також можуть зацікавити новини: