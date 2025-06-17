Президент наголосив, що россійський диктатор хоче війни й надалі.

Більше ніж 440 дронів і 32 ракети Росія запустила по Україні - один з набільш страшних ударів по Києву. Так президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку по Україні.

"Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина", - зазначив він.

За його словами, є регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару..

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"Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що такі атаки - "чистої води тероризм" і весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як реагують на терористів. Президент України підкреслив:

"Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди".

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що наразі відомо про трьох загиблих внаслідок атаки РФ на Дарницький район столиці. Загалом до медиків після масованого обстрілу ворога звернулися 114 постраждалих.

"68 із них госпіталізували. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації", - зазначив мер.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що в результаті російської атаки дронами й ракетами, пошкоджені багатоквартирні будинки, гуртожитки, дитячий садок.

"У Києві, в Соломʼянському районі частково зруйнований будинок з 1 по 9 поверх. Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці, щоб надати допомогу постраждалим", - зазначив він.

Зазначив, що станом на зараз відомо про 15 загиблих внаслідок російської атаки, серед них громадянин США.

"Близько 75 поранених, зокрема майже 60 у Києві, серед них діти", - повідомив Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що дії Росії не мають нічого спільного з бажанням миру. Він наголосив:

"Щодня агресор продовжує вбивати. Світ має на це реагувати. Санкціями та збільшенням допомоги Україні. Треба посилювати тиск, аби примусити росію до припинення вогню".

Голова КМВА Тимур Ткаченко зазначає, що вже відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ, з них 59 - госпіталізовані.

"Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих. Перевіряємо. На місцях ще тривають рятувальні роботи, люди продовжують звертатися по допомогу. На жаль, число постраждалих може зростати", - написав він.

Ткаченко повідомив про 14 загиблих в Києві.

"Щодо загиблих - станом на зараз 14, але триває розбір завалів, зокрема на місці знищеного росіянами підʼїзду багатоповерхівки в Соломʼянському районі", - зазначає він.

Удар РФ 17 червня

Російські війська в ніч на 17 червня завдали масованого удару по Києву ракетами та безпілотниками. У Солом'янському районі у дев'ятиповерховому житловому будинку обрушився один із під'їздів - за даними глави МВС України Ігоря Клименка, в нього влучила балістична ракета. Загалом у місті внаслідок обстрілу, за попередніми даними, загинули 14 людей. Розбір завалів триває, влада побоюється, що кількість загиблих може зрости.

В Одесі під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Наразі тривають пошуки ще однієї жінки, зазначили в ОВА. Через російський обстріл в місті загалом постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина.

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