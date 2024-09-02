Це була комплексна операція по Кримському півострову у серпні, ціль була уражена.

Сили оборони вперше застосували українську далекобійну ракету-дрон "Паляниця" по військовій цілі на території тимчасово окупованого Криму у серпні. Про це повідомляє Українська правда.

Видання нагадує, що на День Незалежності президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше застосувала свою ракету-дрон під назвою "Паляниця". При цьому ніхто не знав, що саме було вражено цим БПЛА.

"Ми можемо сказати, що дрон застосовувався під час однієї з атак по Кримському півострову у серпні цього року. На жаль, не можемо сказати, по якому саме об'єкту був застосований цей дрон, але знаємо, що це була комплексна операція і, наче як, успішно ціль була "Паляницею" уражена", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Перше бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця"

24 серпня відбулося перше і успішне бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця", ворога було уражено. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Тоді він заявив, що ворогу буде дуже складно навіть вимовити, що саме "прилетіло".

Пізніше у дописі в Telegram-каналі президента з'явився допис, у якому було зазначено, що у межах дії "Паляниці" - 20 військових аеродромів Росії. Розробка ракети тривала півтора роки.

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