Противник продовжує безуспішні спроби за допомогою штурмових дій, знайти слабкі місця в українській обороні, застосовуючи піхотні "м’ясні штурми".

Начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів про ситуацію на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках.

"Противник не полишає планів атакування Куп’янська і намагається повернути позиції південніше та північніше Бахмута", - зазначив Фітьо в ефірі телемарафону. Російські окупанти зазнають величезних втрат в особовому складі та військовій техніці.

"Загалом, за 2 останніх тижні на лінії відповідальності ОСУВ "Хортиця" противник зазнав втрат людської сили 4214 військовослужбовців та понад 500 одиниць військової техніки. Втрати шалені, втрати великі, але незважаючи на це, противник надалі за допомогою штурмових дій, намагається знайти слабкі місця в українській обороні, застосовує "м’ясні штурми". Є ділянки фронту, куди піхота не може підійти, бо вона розстрілюється ще на підході, там більш активніше противник використовує техніку. Проте, відповідно техніка знищується одразу з ворогом. Але, є і ділянки фронту, де за допомогою саме піхотних штурмів відбуваються атаки ворога",- акцентував Фітьо.

Відео дня

На Куп’янському напрямку російська окупаційна армія продовжує атакувальні дії. "Намагається "прощупати" слабкі місця нашої оборони. Намагається атакувати позиції наших захисників на напрямку селищ Синьківка, Іванівка, Петропавлівка Харківської області, а також Новоєгорівка Луганської області",- сказав Фітьо.

За добу на Лимано-Куп’янському напрямку ворог завдав 11 авіаційних ударів по українських захисниках, використовуючи весь арсенал своєї бомбардувальної та винищувальної авіації, гелікоптери вогньової підтримки. Противником було застосовано 16 дронів-камікадзе, завдано 692 обстрілів. Всі дії російських окупантів на цьому напрямку залишаються безуспішними.

"Противник не полишає своїх планів щодо Куп’янська, його повторної окупації. На даному напрямку у російських окупаційних військ успіхів немає. Лише за минулу добу наші захисники зменшили популяцію окупантів на 244 особи. Також 30 одиниць російської військової техніки було знищено", - повідомив Фітьо.

На Бахмутському напрямку ситуація також "знаходиться в активній фазі". Українські захисники в активній обороні та при нагоді покращують тактичне становище.

"За минулу добу було відбито 15 ворожих атак, це Іванівське, Андріївка, Кліщіївка. Противник завдав одного авіаційного удару та використав 33 ударних дрони, здійснив 526 обстрілів українських позицій. На Бахмутському напрямку 122 ворожих солдати знищено та 15 одиниць військової техніки",- поінформував Фітьо.

Начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ зазначив, що інтенсивність російських обстрілів на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках зберігається, на обох напрямках фронту вона практично на одному рівні.

Війна в Україні: новини

14 листопада у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 313 тис. 470 своїх військових.

12 листопада начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що холодна погода неминуче внесе корективи в перебіг бойових дій. Зниження температури в поєднанні з атаками на логістичні ланцюги окупаційної російської армії може дозволити "виморозити" росіян з України.

Вас також можуть зацікавити новини: