Їм на заваді стають наступальні операції ЗСУ, які також не зупиняються.

Російські окупанти, ймовірно, намагаються відновити ініціативу на полі бою в Україні, проводячи кілька одночасних наступальних операцій на східному фронті. Однак наразі незрозуміло, чи зможуть вони повністю відновити ініціативу, коли ЗСУ продовжують тиск на критичні ділянки фронту.

Як повідомляють аналітики ISW з посиланням на українських офіційних осіб, ситуація вздовж лінії фронту складна, але Сили оборони зберігають контроль над бойовим простором.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний 13 листопада під час розмови з головою Об’єднаного комітету начштабів США, генералом Чарльзом Брауном заявив, що Авдіївський, Куп’янський і Мар’їнський напрямки є найбільш інтенсивними, але українські війська продовжують наступальні дії на невизначених ділянках фронту.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський також наголошував, що ворог веде одночасні наступальні дії на кількох напрямках і намагається відновити ініціативу на північ і південь від Бахмута.

За словами президента Володимира Зеленського, українські війська фіксують посилення російських обстрілів на Куп'янському, Авдіївському та Донецькому напрямках.

"Заяви українських офіційних осіб щодо нинішніх темпів російських операцій на лінії фронту узгоджуються з оцінкою ISW щодо триваючих російських наступальних операцій, зокрема на Куп’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках", - додали експерти.

На їхню думку, окупаційним військам, імовірно, буде важко повністю відновити ініціативу на театрі, тоді як ЗСУ продовжують власні наступальні операції та досягають успіхів на тактичному рівні вздовж фронту, зокрема в західній Запорізькій області та на лівому березі Херсонської.

Як зазначають в ISW, військовому командуванню РФ, ймовірно, доведеться вирішити, чи зберігати певні свої елементи на певних ділянках фронту для захисту від поточних українських наступальних операцій, чи передислокувати їх для підтримки наступальних операцій в інших місцях, які можуть завершитись без підкріплення.

"Ці рішення, ймовірно, перешкодять здатності Росії повністю відновити ініціативу в найближчі тижні", - підсумували аналітики.

Війна в Україні - останні новини

Військовий експерт Сергій Грабський пояснював, що відступ окупантів на Херсонщині призведе до обвалу всього Південного фронту.

З свіжими даними Генштабу, минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень з російськими окупантами. Російські загарбники продовжують безуспішно атакувати на головних напрямках сходу і півдня України.

Соратник російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) Максим Калашников, говорячи про ситуацію на фронті, заявив, що ЗСУ влаштовують окупаційним військам РФ м'ясорубку.

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