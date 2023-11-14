Російські загарбники продовжують безуспішно атакувати на головних напрямках сходу і півдня України.

На фронті за поточну добу відбулось 57 бойових зіткнень з російськими окупантами. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області, де українські воїни відбили 7 атак. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Вільшана та Чернещина Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Також, на Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії та Серебрянського лісництва Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Піщаного Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Луганської області та Ямполівка, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

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При цьому, на Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українськими захисниками відбито 10 атак. Противник завдав авіаційного удару неподалік Кліщіївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Крім того, на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак. Завдав авіаційних ударів біля Архангельського, Новокалинового, Ласточкиного, Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

Разом з тим, на Мар’їнському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. У цій місцевості українські воїни відбили 18 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

До того ж, на Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Роботине, Оріхів, Новоандріївка, Пятихатки, Лобкове, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоберислав та Берислав Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Осокорівка, Шляхове, Берислав, Ольгівка Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться в зведенні.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський розповів про збільшення кількості штурмів росіян одразу на кількох напрямках. Утім, наші захисники утримують позиції та продовжують наступ.

Також глава держави зазначив, що українські військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування безпілотників та вносять корективи в роботу ППО.

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