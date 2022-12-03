"Патріотичний" народний обранець проміняв держапарат на війну і поплатився за це.

Українські воїни ліквідували депутата-комуніста Сергія Голікова із Новосибірської області РФ.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, 37-річний Голіков народився в Сургуті, а останні два роки роботи віддав держапарату.

"Народний обранець" Решетівської сільради Кочківського району Голіков вирушив у зону бойових дій півроку тому. Від депутата залишилися тільки "ріжки та ніжки", оскільки так і не вдалося знайти його фотографії", - написав Комахідзе.

Відео дня

За його словами, у ліквідованого окупанта є тільки два пусті акаунти у заборонених соціальних мережа "Однокласники" та "ВКонтакті".

Війна в Україні та втрати окупантів:

Щодня ЗСУ ліквідовують сотні російських окупантів. 29 жовтня ЗСУ ліквідували за добу рекордні 950 загарбників.

За прогнозами, які озвучив президент України Володимир Зеленський, до кінця року Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів.

При цьому вже до початку грудня незворотні втрати РФ (убиті, зниклі безвісти, полонені, важко поранені та люди з ампутованими кінцівками), за словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, досягли близько 200 тисяч.

ЗМІ встановили імена понад 7500 росіян, убитих на війні в Україні.

Станом на 2 грудня втрати росіян серед особового складу досягли 90090.

Вас також можуть зацікавити новини: