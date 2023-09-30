Українська армія нищить окупантів та їх техніку.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що на всіх напрямках протягом доби відбулось 24 бойових зіткнень.

"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в неподалік Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі Новоселівки, східніше Степового та Авдіївки Донецької області.

За даними Генштабу, впродовж доби Сили оборони успішно відбили 9 атак в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Новодарівки Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоданилівка та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Миколаївки Херсонської області, а ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів області та місто Херсон.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

В ЗСУ уточнили показник стримання російських повітряних атак

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла про показник відбиття російських повітряних атак та хитрощі окупантів - 70-80%. При цьому вона наголосила, що це досить високий рівень відбиття атак.

Вона зазначила, що все ж трапляються попадання. За її словами, на це ворог робить ставку, застосовуючи значну кількість та щільність атак, щоб виснажити систему ППО та визначити шляхи її обходу.

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