Противник намагався відновити втрачене положення біля Авдіївки, атакував на Запорізькому та Шахтарському напрямках.

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, наступають на Мелітопольському напрямку.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні. "Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Зокрема, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Тут, впродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського Донецької області.

"На Запорізькому напрямку атаки противника в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області завершилися для загарбників значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас, на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці", - зазначають у Генштабі.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Також повідомляється, що у зв’язку із катастрофічними втратами окупантів та з метою комплектування підрозділів повітряно-десантних військах на території Краснодарського краю РФ проводяться агітаційні заходи в місцях позбавлення волі. В’язням обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракт із збройними силами Росії, термін дії якого - до закінчення війни.

Війна в Україні - ситуація у Бахмуті

8 вересня майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомив, що в районі Бахмута українські захисники витискають росіян із Кліщіївки - ворожі війська контролюють лише околиці села.

Майор, заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов розповів, що відвойовані позиції на Бахмутському напрямку є ключовими для подальшого просування Сил оборони. Він пояснив, що українські захисники "тримаються зубами" за відвойовані позиції, тому що вони є ключовими на цьому напрямку для подальших дій у напрямку Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки.

18 вересня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що українські війська пробили лінію оборони російських окупантів біля Бахмута. За його словами, запеклі бої в районі Бахмута тривають, а після втрати населених пунктів Андріївки (15 вересня Генштаб заявив про звільнення населеного пункту) та Кліщіївки (заява Генштабу від 17 вересня), ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції.

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