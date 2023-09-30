Вона зауважує, що ворог застосовує величезну кількість зброї з дуже складними тактичними маневрами.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла про показник відбиття російських атак та хитрощі окупантів. Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо посилення засобів протиповітряної оборони України.

Гуменюк зауважила, що ця система гнучка, вона "реагує на виклики та відповідні напрямки, які відстежуємо".

"Ми проводимо аналітику і тактики ворога, і напрямків, які він пропрацьовує. Також адекватність системи захисту проглядається і в результативності. Зокрема, ми говоримо про те, які співвідношення можемо демонструвати: 70-80% - це досить високий рівень відбиття атак", - сказала вона.

Водночас речниця констатувала, що влучання все ж трапляються, і на це ворог робить ставку, застосовуючи значну кількість та щільність атак, щоб виснажити систему ППО та визначити шляхи її обходу.

Так, Гуменюк зазначила, що ворог застосовує різну тактику, різні напрямки та різну щільність атак. Також окупанти можуть застосовувати хитрощі: зміну маршруту, коли застосовується складне маневрування, що притаманно не лише ракетам, але й дронам; використовуються особливості ландшафту, коли об'єкти часом зникають із зони сприйняття, а потім різко з'являються.

"Але в будь-якому разі рівень нашої протидії не менший за 50%. І це вже високий показник. Зрозуміло, що всім хочеться 100%-го випуску, влучання і відбиття повноцінно атаки. Але треба усвідомлювати, що ворог застосовує величезну кількість зброї з дуже складними тактичними маневрами", - сказала речниця.

Атака по Україні сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Сили оборони півдня заявили, що уночі російські окупанти здійснили чергову атаку "Шахедами" по території України. Дрони були запущені з кримського мису Чауда і спрямовані переважно по південних регіонах. 20 дронів було знищено у Вінницькій області, шість - в Одеській і чотири – у Миколаївській.

Згодом Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що усього вночі було зафіксовано близько 40 ударних безпілотників "Shahed-131/136".

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