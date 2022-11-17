Також уражено 5 складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти противника.

Сили оборони України за поточну добу вразили 17 районів зосередження сил російських загарбників.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 5 складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти противника", - йдеться у зведенні.

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Разом з тим, протягом доби ворог завдав 5 авіаційних та 25 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зокрема, впродовж доби російські окупанти, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.

При цьому, за уточненою інформацією, цієї доби Сили оборони України на різних напрямках збили 2 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БпЛА "Шахед-136".

Як заявляють у Генштабі, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Водночас, на інших напрямках ворог здійснював обстріли на таких напрямках:

-на Слобожанському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп’янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області;

-на Куп’янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області;

-на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Соледар та Яковлівка на Донеччині;

-на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;

-на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області;

-на Запорізькому напрямку – зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області;

-на Криворізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки Херсонської області.

Крім того, на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.

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