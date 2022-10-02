За його словами, немає жодної причини, аби проект будівництва нового флоту для України зірвався.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що в Україні має бути створено повноцінну базу для обслуговування і будівництва кораблів.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Важливі події відбулись сьогодні у Туреччині. В рамках візиту першої леді України, керівника Офісу президента та інших наших представників. У присутності Олени був спущений на воду перший корвет для нашої держави із тих, що мають бути побудовані турецькою стороною. Корвет "Гетьман Іван Мазепа", - сказав Зеленський.

Відео дня

Він додав, що будівництво корвета почалося ще у 2021 році і у визначений час воно буде завершене.

"Вважаю дуже символічним, що він отримав саме таке ім'я. Попри століття російської брехливої пропаганди, історична правда і справедливість все одно перемагають. І немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі намічені плани. Наша мета - це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування і будівництва кораблів", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2021 року в Туреччині відбулася закладка кіля корабля класу "корвет" для Військово-морських сил України.

Корвет було закладено на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі за участі делегації Міноборони України на чолі з командувачем ВМС Збройних сил України.

Загалом будівництво корвету типу Ada тривало з 28 квітня 2021 року, але за турецькими традиціями лише після побудови частини секцій та корпусу проводиться урочиста церемонія закладки кіля корабля.

Сьогодні, 2 жовтня, у ВМС України повідомили, що в Стамбулі на військовій верфі підприємства Istanbul Naval Shipyard відбулася церемонія спуску на воду першого корвета Ada MILGEM, який будується на замовлення ВМС ЗСУ. У церемонії спуску бойового корабля з найменуванням "Гетьман Іван Мазепа" взяв участь командувач українськими ВМС віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

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