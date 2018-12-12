National Interest: Росія заговорила про ядерну систему «Мертва рука», викриваючи свій страх

Вочевидь, плани США вийти з угоди про ліквідацію ракет малої й середньої дальності до смерті лякають Кремль.

Росія хоча б на папері добре вміє вигадувати різне страшне озброєння. Наприклад, крилаті ракети з ядерними двигунами чи субмарини-роботи зі 100-мегатонними боєголовками.

Напевне, найбільш кошмарним її винаходом була система автоматичного запуску ядерних ракет «Периметр», якій не потрібно, щоб жива людина натиснула «червону кнопку». В часи Холодної війни на Заході цю систему називали «Мертва рука». І от ця страшна машина може повернутися і бути ще більш нищівною, ніж будь-коли, пише National Interest.

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Видання нагадує, що адміністрація Дональда Трампа оголосила, що США збираються вийти з угоди про ліквідацію ракет малої і середньої дальності від 1987 року. Підписання цього документу призвело до ліквідації величезних запасів американських і радянських ядерних ракет. Однак, тепер Трамп звинувачує Росію у порушенні угоди, тому що вона розробляє і розгортає заборонені зразки озброєння.

Через це Москву охоплює страх, що Америка, як колись у часи Холодної війни, розмістить свої ядерні ракети в Європі. Географія говорить Росії, що вона зможе вдарити по континентальній Америці лише з наземних пускових установок для міжконтинентальних балістичних ракет на російській території або ж з субмарин. Але ракети США малої дальності, розміщені, наприклад, у Німеччині чи Польщі, значно швидше завдадуть удар у російське серце.

Віктор Єсін, який командував російськими Стратегічними ракетними силами в 90-х роках, нещодавно заявив, що в разі розміщення американської ядерної зброї в Європі, Росія може ухвалити доктрину про превентивний ядерний удар. При цьому він додав, що в разі поразки російська «Мертва рука» все одно відповість на атаку.

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«Система «Периметр» функціонує і вона навіть була покращена. Але коли вона працює, у нас лишається невеликий вибір. Ми зможемо запустити лише ті ракети, які вціліють після першої атаки агресора», - сказав колишній російський військовий.

Видання чіпляється за його слова про «покрашення» системи і про те, що вона «працює». Що це насправді означає, лишається загадкою. Зазвичай «Периметр» приводить в дію спеціально модифіковані ракети СС-17, які передають сигнал про запуск іншим міжконтинентальним балістичним ракетам з ядерними боєголовками в шахтах.

«Вище керівництво змінить положення перемикача, якщо злякається ядерної атаки. Це буде означати, що «дозвільна санкція» видана. Офіцери на службі потім будуть бігти в підземні бетонні бункери у формі кульок. Якщо дозвільна санкція буде видана завчасно, якщо буде сейсмічний доказ того, що ядерний удар відбувається і якщо всі комунікації будуть втрачені, тоді офіцери в бункері можуть запустити командні ракети. Вони у свою чергу пролетять над країною, розсилаючи сигнал про «запуск» всім МБР. І тоді великі ракети злетять і виконають удар у відповідь», - описував систему «Периметр» американський письменник і журналіст Девід Гоффман.

Роками існували здогадки про те, що система «Периметр» досі існує. Цікаво те, що СРСР намагався тримати в таємниці її існування від американських ворогів. Хоча вона була розроблена якраз для стримування США.

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Точно можна сказати те, що система «Периметр» - це рішення, засноване на страху. Москва боялася, що перший удар США знищить російських лідерів раніше, ніж вони зможуть віддати наказ про удар у відповідь. Кремль також боявся, що у керівництва здадуть нерви і вони не зможуть відправити ракети.

«І якщо Росія зараз обговорює публічно систему «Периметр», це причина для всіх нас хвилюватися», - йдеться в статті.