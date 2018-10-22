CNN: Вихід США з ядерної угоди часів Холодної війни розв'язує руки агресивному Кремлю

Російський уряд порушував умови угоди, яку підписали Рейган з Горбачовим, але тепер він зможе це робити ще більш відверто і зухвало.

США вже давно звинувачують Росію у порушенні угоди про ліквідацію ракет малої і середньої дальності від 1987 року. Вашингтон і НАТО неодноразово критикували Москву за її зловісні вчинки.

Рішення вивести США з цієї угоди дозволить країні розробляти й собі заборонені документом ракети. Тож багато аналітиків бояться, що з цього моменту почнеться нова гонка озброєнь. Але, як пише CNN, дехто вважає, що рішення Трампа насправді допоможе Росії зробити своє «чорне діло», а звинуватити у всьому, як завжди, Америку.

«Російські чиновники вірогідно зараз святкують. Адже США можна звинуватити у знищенні угоди», - пояснив колишній чиновник Держдепартаменту і експерт з контролю озброєнь, а також колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

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«Американські дані про порушення з боку Росії засекречені, тому публічні скотяться до обміну обвинуваченнями і запереченнями», - додав він.

Росія значно просунулася вперед з розробкою крилатих ракет, заборонених угодою від 1987 року. Це означає, що Москва зможе почати більш широко розгортати їх, щойно документ, підписаний Рейганом і Горбачовим, буде скасований.

«Москва зможе спокійно розгорнути свої крилаті ракети 9M729, а також балістичні ракети середньої дальності, якщо вона захоче. І без будь-яких обмежень», - пояснив Пайфер додавши, що у США наразі немає таких ракет, які б вони могли розгорнути швидко у відповідь на дії Кремля.

Департамент оборони США запустив програму розробки ракет середньої дальності дії, що не суперечить умовам угоди. Але знадобиться час, перш ніж готові до бою зразки з’являться у американських військових.

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На думку колишнього прес-секретаря Держдепартаменту адмірала Джона Кірбі, рішення Трампа зіграє на користь Росії.

«Воно вручає Путіну перемогу і дозволяє йому пришвидшити нарощення своїх можливостей. Тепер він зможе порушувати всі умови більш відкрито», - пояснив він.