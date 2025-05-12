Зростаюча напруга в Індо-Тихоокеанському регіоні збільшує значимість ракет AIM-174B.

США провели першу повноцінну публічну демонстрацію однієї зі своїх головних ракетних новинок – AIM-174B класу "повітря-повітря". На це звернув увагу портал Army Recognition.

Винищувач F/A-18F Super Hornet з ракетою AIM-174B було продемонстровано на щорічному шоу на авіабазі Корпусу морської піхоти в японському місті Івакуні.

Демонстрацію розглядають як "сигнал Китаю" та як символ військових можливостей США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Зростаюча напруга в Індо-Тихоокеанському регіоні збільшує значимість AIM-174B. США намагаються протистояти новій китайській стратегії, підкріпленій сучасними винищувачами з ракетами великої дальності.

Варто нагадати, що на думку деяких фахівців, для знищення індійських літаків пакистанці використали саме китайські ракети. Мова йде про нові PL-15 класу "повітря-повітря" великої дальності. Їх могли запускати з винищувачів J-10 китайського виробництва

Ракета AIM-174B – довідка УНІАН

Раніше ми вже розповідали про ракету AIM-174B. Мова йде про авіаційний варіант ракети Standard Missile 6 (SM-6), яка призначена для використання кораблями ВМС США. Її також знають як RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM).

Передбачається, що авіаційна версія ракети AIM-174B може вражати цілі на дальності щонайменше 240 км. Для порівняння, дальність "звичайної" американської ракети класу "повітря-повітря" – AIM-120 AMRAAM – становить до 160 км (деякі джерела казали про 180 км).

Водночас вищезгадана китайська ракета PL-15 в експортному варіанті (PL-15E) має дальність 145 км. Неекспортна версія нібито може вражати цілі на дальності 200-300 км.

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