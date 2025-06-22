Перед удами по ядерних об'єктах Ірану група таких бомбардувальників прямувала на базу в Гуам.

Кілька стратегічних бомбардувальників-невидимок B-2 Spirit були помічені на шляху до американської авіабази Андерсен на острові Гуам, повідомили ABC News два джерела, знайомі з їхнім пересуванням.

Це переміщення, попри відсутність офіційних бойових наказів, сприймається як серйозний сигнал на тлі зростання напруги між США та Іраном.

За інформацією джерел, бомбардувальники перебувають у готовності, але поки що без конкретного завдання. Їхнє розгортання відбувається на фоні інтенсивних обговорень в адміністрації Трампа, пов'язаних з ударами по Ірану та ймовірної відповіді на цю атаку з боку Тегерану.

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Що потрібно знати про B-2 Spirit

Це єдиний бомбардувальник ВПС США, здатний нести Massive Ordnance Penetrator (MOP) — 13-тонну бомбу, призначену для знищення підземних цілей.

Кожен літак може нести дві такі бомби, що робить їх ключовим елементом у потенційному ударі по глибоких об'єктах Ірану, зокрема ядерних.

Всі 19 B-2 базуються на авіабазі Вайтмен у Міссурі. Саме звідти, за повідомленням ЗМІ, вони летіли атакувати Іран, дозаправляючись у повітрі.

Окрім Гуаму, увага також прикута до острова Дієго-Гарсія в Індійському океані, де в квітні вже було розміщено шість B-2. Саме з цієї стратегічної точки були здійснені авіаудари по хуситських цілях у Ємені, але спостерігачі вважають, що тодішнє розгортання мало на меті ще й продемонструвати силу Ірану.

Додаткову активність засвідчили також вісім літаків-заправників, які здійснили демонстраційний політ зі зльотом і посадкою в Оклахомі в п’ятницю. Це вказує на посилене тренування і підготовку до потенційної тривалої операції.

Роль B-2 Spirit в ударах по Ірану

В ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб.

Під час ударів по ядерній інфраструктурі Ірану Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Американські винищувачі B-2, які завдали ударів по іранських ядерних об'єктах рано вранці в неділю, летіли без зупинок близько 37 годин зі своєї бази в Міссурі, кілька разів дозаправляючись у повітрі.

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