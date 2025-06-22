Удари по ядерних об'єктах Ірану: США вперше в історії застосували 13-тонну надбомбу, - NYT

За даними джерел, винищувачі B-2, які завдали ударів по іранських об'єктах, летіли без зупинок близько 37 годин.

Під час ударів по ядерній інфраструктурі Ірану Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, пише The New York Times.

За даними джерел газети, США застосували бомбу MOP, яку ще називають знищувачем бункерів. Ймовірно, нею було завдано ударів по ядерному дослідницькому центру Фордо, схованому в горі.

Також один з американських чиновників на умовах анонімності розповів, що американські винищувачі B-2, які завдали ударів по іранських ядерних об'єктах рано вранці в неділю, летіли без зупинок близько 37 годин зі своєї бази в Міссурі, кілька разів дозаправляючись у повітрі.

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Атака США на Іран - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб.

Після атаки Дональд Трамп опублікував у Truth Social скріншот з OSINT-акаунта Open Source Intel із текстом "Фордо більше немає".

Він також заявив, що Іран повинен негайно укласти мир. Інакше Америка завдасть "набагато масштабніших" ударів по ядерній інфраструктурі країни, заявив він під час пресконференції в Білому домі за підсумками атаки.

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