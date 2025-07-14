Німеччина відіграватиме у ній важливу роль.

Німеччина вже контактує з партнерами, щоб прояснити деталі фінансування поставок американської зброї для України.

Про це у мікроблозі X повідомив канцлер країни Фрідріх Мерц. Він зазначив, що декілька разів обговорював таку модель з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Мерц запевнив його в тому, що Берлін готовий відігравати в цьому вирішальну роль:

"Ми робимо це в наших власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від російського бомбардувального терору. Це єдиний спосіб посилити тиск на Москву, щоб нарешті домовитися про мир. Нарешті, ми показуємо, що рухаємося в одному напрямку з партнерами по безпековій політиці".

Європа купуватиме у США зброю для України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні американський лідер Трамп анонсував передачу українській армії зенітних ракетних комплексів "Patriot" та ракет для них. За його словами, до відправки готові 17 таких систем.

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Це відбудеться за умови, якщо Європа повністю оплатить їхню закупівлю та перекидання. Згідно із новою схемою, відтепер Штати передаватимуть зброю своїм європейським союзникам, а ті направлятимуть її Україні.

Днями міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Берлін не може надати Україні більше систем протиповітряної оборони, однак готовий купити їх у США.

Останніми місяцями Російська Федерація лише посилює повітряні атаки на Україну, тому Повітряні сили потребують більше систем та ракет для захисту неба.

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