Тепер в Берліні виключають поставки ракет ЗСУ.

Німеччина не планує передавати Україні свої авіаційні крилаті ракети Taurus та американські зенітні ракетні комплекси Patriot, які знаходяться на озброєнні її армії.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. За його словами, навіть попри нещодавню хвилю російських повітряних атак і чергове прохання з боку Києва, Берлін не передаватиме українському війську ракети великої дальності.

Невдовзі у Пісторіуса запланована зустріч з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Пітом Хегсетом. У Вашингтоні вони обговорюватимуть "дорожню карту" американської підтримки Європи та нагальну потребу посилення протиповітряної оборони України.

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Німецький міністр повідомив, що його країна не може передати ЗСУ більше Patriot, оскільки має лише шість таких комплексів з дванадцяти - три вже поставили Україні, два "позичили" Польщі, а ще один або перебуває на технічному обслуговуванні, або використовується для навчань:

"Це справді занадто мало, особливо зважаючи на цілі НАТО, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо дати більше".

Водночас Пісторіус планує обговорити з Хегсетом свою минуломісячну пропозицію, яка передбачає, що Німеччина могла б придбати у США два комплекси Patriot для України.

Україна досі чекає на ракети Taurus

Як відомо, колишній канцлер Олаф Шольц був проти відправки цих ракет українській армії, оскільки боявся, що це може сприйматися як пряме втягнення Німеччини у війну.

Його наступник Фрідріх Мерц неодноразово казав, що Україна має отримати ці ракети, щоб мати більш сильну позицію у війні. Попри ці заяви, Берлін не оголошував про ухвалення відповідного рішення.

Цього року в Німеччині заявили, що більше не будуть коментувати цю тему публічно, однак продовжили це робити. Зокрема, нещодавно Мерц запевнив, що можливість поставок Taurus "була і залишається".

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