Потужності його бойового заряду достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик". Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Зазначається, що квадрокоптер "Батон Оптик" має легку раму, обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління.

"Потужності бойового заряду, який несе цей дрон, достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога. Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах", - йдеться у повідомленні.

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Також в Міноборони поінформували, що залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.

Нова українська зброя

Як повідомляв УНІАН, днями Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам "Антидроновий пістоль" українського виробництва. Це індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. Це засіб встановлення електромагнітних перешкод, він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників.

Український "Антидроновий пістоль" має компактні розміри, важить трохи більше 1 кг, виготовлений у монолітному формфакторі.

Також ЗСУ отримали ударний безпілотний авіаційний комплекс "Білий вовк". Цей дрон спроможний доставляти до цілі бойовий заряд чималої ваги, який здатен вразити важку ворожу техніку, фортифікаційні об’єкти та інші захищені цілі. Комплекс розгортається протягом кількох хвилин. У комплекті комплексу, зокрема: БпЛА з цифровою комбінованою камерою, станція керування.

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