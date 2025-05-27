Багаторазові безпілотники з ШІ здатні доставляти ударні дрони точно до цілі.

Український стартап Strategy Force Solutions стверджує, що їхні безпілотні кораблі-матки вперше виконали автономні місії з ударними дронами у випробуваннях проти російських цілей.

Як пише аналітик Forbes Девід Гемблінг, у розробці використовується багаторазовий літальний апарат GOGOL-M, що доставляє два ударних FPV дрони для точного ураження цілей на відстані до 300 кілометрів. Цей підхід збільшує здатність невеликих безпілотників вражати вразливі цілі, такі як припарковані літаки, об'єкти ППО або інфраструктура.

"Місія вартістю 10 000 доларів замінює те, що раніше вимагало ракетних систем вартістю від 3 до 5 мільйонів доларів", - сказав технічний директор компанії Андрій.

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Як зазначає Гемблінг, фактично, це можна розглядати як робочу версію автономної системи далекої дії, яку зараз будує Пентагон, або корабель-матку для дронів, нещодавно продемонстрований Китаєм.

"Об'єднавши їх [маленькі дрони типу FPV] з материнськими дронами з ШІ, ми можемо гарантувати точні удари", - каже Андрій.

Більш розумний пілот

Ключовим продуктом StratForce є система SmartPilot, яка використовує комбінацію передових датчиків і ШІ.

Лідар, лазерний радар, створює 3D-карту околиць і працює за будь-якого освітлення і погодних умов. Інша головна функція SmartPilot - це ШІ, який об'єднує дані з кількох датчиків для сприйняття довкілля і розпізнавання цілей.

"Це дає змогу ШІ ухвалювати рішення, прокладати траєкторію польоту і виконувати місію так само, як пілот-людина".

Андрій каже, що SmartPilot може виконувати місії автономно, знаходячи шлях до вказаного місця і вражаючи там цілі. Він забезпечує автономний політ, навігацію та взаємодію без GPS і без постійного контролю оператора.

При цьому, на відміну від Shahed, SmartPilot не обмежується статичними цілями, він здатний виконувати посадку і очікування цілей, а також автономний пошук у реальному часі:

"Безпілотники можуть приземлятися і чекати на авіабазі прибуття літаків або виходу зі своїх укріплених укриттів. Або їх можна залишити на шляху конвою, готовими до автономної атаки при його появі".

Андрій каже, що StatForce наразі може виробляти 50 безпілотників-маток GOLGOL-M на місяць і 400 ударних безпілотників типу FPV, але це залежатиме від отримання контрактів від військових. При цьому поки що відгуки про випробувальні місії були позитивними.

"Це схоже на відеогру. Я просто встановлюю контрольні точки, обираю цілі і спостерігаю, як це працює", - розповів один із випробувачів.

"Спостерігати з координаційного центру дуже цікаво. Хотілося б тільки збільшити боєголовку і збільшити дальність до 500 кілометрів", - каже інший.

Війна дронів - новини

Як писав WSJ, Україна першою почала використовувати невеликі безпілотники на полі бою і довгий час мала перевагу у війні дронів. Але тепер Росія перейшла на широке застосування оптоволоконних дронів, які допомагають їй переломити ситуацію на фронті.

При цьому Україна також використовує оптоволоконні безпілотники на фронті, хоча поки що не може наздогнати Росію за масовим виробництвом цих пристроїв.

Зокрема, раніше УНІАН розповідав про українські оптоволоконні дрони, які є стійкими до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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