Вони можуть розганяти швидкість до 150 кілометрів за годину.

У підрозділах Збройних сил України тепер використовуватимуться безпілотні авіаційні комплекси NORD українського виробництва, які є швидкими і маневровими. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що ці дрони кодифікувано і допущено до використання у Силах оборони України.

У Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки Міноборони зазначають, що безпілотники NORD мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв’язок оператора та "пташки" в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

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"Літальні апарати мають карбонові рами у декількох типорозмірах. "Пташки" NORD із бойовим навантаженням у кілька кілограмів здатні розганяти швидкість до 150 кілометрів за годину", - йдеться в повідомленні.

Виробництво дронів в Україні

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк зазначав, що із 24 лютого 2022 року для потреб Сил оборони кодифіковано понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки виробництва українських підприємств. З них найбільша група - це БпАК (безпілотний авіаційний комплекс - УНІАН) та боєприпаси до них. За його словами, лише в 2024 році до використання у підрозділах Сил оборони було допущено понад 250 нових зразків БПЛА різних типів та призначення.

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