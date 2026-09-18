Дві компанії провели успішні випробування перехоплювачів реактивних дронів, - Зеленський

Наразі вивчається можливість пришвидшення і масштабування виробництва.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про певний оптимізм щодо успіху у випробуванні перехоплювачів для збиття російських реактивних дронів. Чудові результати нині демонструють 2 компанії. Про це Зеленський сказав під час участі на першому саміті "Карпатської вісімки", який транслювався в етері марафону "Єдині новини".

"У принципі, ми намагаємось не йти в деталі, поки що, щодо швидких перехоплювачів проти швидких "Шахедів". Але, тим не менш, дві компанії успішно пройшли випробування – безумовно, бойові випробування, і було знищено ворожий "Шахед" - з достатньо високою швидкістю вони йшли. Скажу вам чесно - це великий позитив. Але ми хочемо побачити усі випробування і подивитись формат як це можна максимально пришвидшити і зробити масове виробництво", - повідомив Зеленський.

За його словами, з цими компаніями ведеться діалог і підписуються контракти.

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Він висловив впевненість, що з 67 компаній, які працюють над перехоплювачами швидких реактивних дронів, будуть ті, хто продемонструє успіх.

"І два приклади вже дають оптимізм, якийсь позитив і віру", - сказав Зеленський.

Також він додав, що до віри й оптимізму ще треба залучати кошти, відповідна робота ведеться, і щодо нового фінансування теж є декі позитивні моменти.

Україна буде масово виробляти швидкі перехоплювачі

Також голова держави нагадав про те, що вчора розмовляв з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми з нею зустрінемось найближчим часом. Готуємо декі пропозиції, щоб виходити з того дефіциту, про який я говорив, - космічний, між нами говорячи", - додав Зеленський.

Однак, президент переконаний, що усі виходи будуть знайдені, бо вже є певні домовленості. Відповідно, за його словами, швидкі перехоплювачі Україна буде виробляти масово.

Він зазначив, що ці швидкі перехоплювачі потрібні вже зараз.

"Кожного дня усіх підганяємо. Ви навіть не уявляєте яким чином і якими словами, і діями", - заявив Зеленський.

Дефіцит фінансування та проблеми з дронами-перехоплювачами - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що загальний дефіцит на сьогодні становить 27 мільярдів доларів. При цьому, близько 8-10 млрд з них потрібно, щоб забезпечити українських солдатів зброєю в січні, лютому та березні.

За словами президента, Україна шукає способи покрити цей дефіцит. Одним зі способів є переорієнтація європейського плану фінансування на 2027-й рік. Він пропонує зробити частину цих коштів доступними вже цього року.

Раніше Reuters повідомляв, що перші випробування нових українських дронів-перехоплювачів завершилися без успіху. Джерела розповіли журналістам, що більшість нових перехоплювачів виявилася важкокерованою на швидкостях, які часом перевищували 400 кілометрів на годину. Вони зазначили, що деякі дрони розбилися в навколишніх полях і лісах.

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